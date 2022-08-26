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Лукашенко: Помните, мы с Путиным обсуждали возможность несения на наших Су ядерных зарядов? Все готово!
Беларусь готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада. Об этом заявил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Сейчас продолжается выгрузка военной техники США в рамках операции "Атлантическая решимость". Затем вертолеты и оборудование перебросят в том числе и в страны Восточной Европы.
"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут, - предупредил Александр Лукашенко. - Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Поэтому пусть привозят".
"Пусть думают. Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси - цели у нас определены. Центры принятия решений - мы их знаем. Я не угрожаю никому, - добавил Президент. - Поэтому вы не беспокойтесь. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними. Должен честно сказать, что на настоящий момент (все-таки не все же безумцы в Польше: если Дуда подвинулись мозгами, то военные не дураки, они же понимают, какой может быть ответ) они не нагнетают обстановку на границе. Построили эту стену - сейчас увидели, что никакой защиты от мигрантов. Мигрантам для того, чтобы преодолеть стену, надо три минуты. Зачем деньги вложили? Правильно, когда-то говорили: пилили. Что-то в карман складывали, за какие-то деньги строили стену. Пустая затея. Но военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже для Беларуси - ответ будет мгновенным".
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