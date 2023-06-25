Лукашенко помог урегулировать ситуацию с ЧВК "Вагнер". Подробности напряженного переговорного дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко успешно помог преодолеть наиболее острую фазу ситуации в России, связанной с попыткой военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского государства провел напряженный субботний день, который включал совещания с силовиками и военными, контакты с Президентом России Владимиром Путиным и переговоры с Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня, и в итоге развязки найдены.

Как развивалась ситуация

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело против главы и основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в связи с призывом к вооруженному мятежу. Решение было принято в связи с распространенными ранее в социальных сетях сообщениями и видеоматериалами, в которых Евгений Пригожин утверждает, что со стороны МО РФ были произведены удары по тыловым лагерям ЧВК. Министерство обороны обнародовало опровержение этой информации. В военном министерстве РФ также отметили, что она является дезой, которая носит характер провокации. ФСБ России после возбуждения уголовного дела потребовала прекратить противоправные действия.

О событиях вокруг Евгения Пригожина был оповещен Президент Российской Федерации Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что принимаются все требующиеся меры. Позднее Песков сообщил, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывали Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа, информировал ТАСС.

Минобороны РФ назвало вооруженным мятежом ситуацию с Пригожиным. В министерстве призывали представителей ЧВК "Вагнер" проявить благоразумие и выйти на связь с представителями ведомства или правоохранительных органов. Чуть позже в Минобороны заявили, что уже помогли обратившимся к ведомству командирам и бойцам "Вагнера" безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин призвал частную военную компанию "Вагнер" подчиниться приказу Президента России и решить все проблемы мирным путем.

В некоторых областях России из-за попытки военного мятежа был введен режимконтртеррористической операции, в том числе на территории Москвы и Московской области.

Утренний звонок от Путина и совещания

Утром 24 июня Президент России позвонил Президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор.

Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией "Вагнер". Главы государств договорились о совместных действиях.

Александр Лукашенко на фоне событий в России провел два совещания. Совещания прошли утром и после обеда. На них были приглашены руководство силового блока и военные.

Обращение Президента России

Тем временем Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором заявил, что российское руководство не даст повториться в стране гражданской войне. "Мы не дадим этому повториться, защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства", - заявил Президент России.

Действия руководства ЧВК "Вагнер" Владимир Путин назвал предательством и изменой. "Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, - подчеркнул он. - Действия против такой угрозы будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом".

Владимир Путин также заверил, что как Президент, Верховный главнокомандующий, как гражданин России сделает все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизнь и безопасность, свободу граждан.

Переговоры Лукашенко с Пригожиным

В развитие договоренностей с российским лидером Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер", - информировала пресс-служба Президента Беларуси.

Разворот на 180 градусов

Вскоре после сенсационной новости об участии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации появилась новость о том, что колонны ЧВК "Вагнер" разворачиваются и уходят в обратном направлении. Об этом информировалиРИА Новостисо ссылкой на самого Евгения Пригожина.

"Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - сказал он.

Было также заявлено о намерении бойцов ЧВК "Вагнер" уехать из Ростова-на-Дону.

Вечерний разговор с Путиным

В девять часов вечера 24 июня президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону.

Александр Лукашенко подробно проинформировал Владимира Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер".