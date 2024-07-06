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Лукашенко: Понимание философии родной культуры - это основа основ белорусской государственности
Понимание философии родной культуры - это основа основ белорусской государственности. Исконные белорусские традиции должны стать частью современной истории. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что Александрия поистине стала центром возрождения старинных обрядовых и ремесленных традиций.
"Только так можно сохранить свою идентичность - продолжая тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Знание этой истории, понимание философии родной культуры - наше национальное достояние. И мы должны его сберечь, если хотим быть народом, если хотим быть нацией. Это основа основ белорусской государственности", - заявил Александр Лукашенко.
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