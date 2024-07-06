Лукашенко: Понимание философии родной культуры - это основа основ белорусской государственности

"Только так можно сохранить свою идентичность - продолжая тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Знание этой истории, понимание философии родной культуры - наше национальное достояние. И мы должны его сберечь, если хотим быть народом, если хотим быть нацией. Это основа основ белорусской государственности", - заявил Александр Лукашенко.

