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Лукашенко пообещал мгновенный ответ на любую военную агрессию против Беларуси
Беларусь мгновенно ответит на любую военную агрессию против нее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании по случаю Дня Победы, сообщает БЕЛТА.
"Будет тихо - хорошо, будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия в тысячи-тысячи километров - там можно рисовать линии и чего-то ожидать. Россию-матушку сразу не захватишь. А Беларусь, как показала последняя война, в течение месяца перестала существовать. Сейчас будет еще быстрее. Поэтому никаких линий. Никаких. Любая агрессия - и ответ будет мгновенный", - предупредил белорусский лидер.
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