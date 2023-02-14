Лукашенко поручил изучить работу центров по обслуживанию бюджетных организаций

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров поручил изучить работу центров по обслуживанию бюджетных организаций, сообщает БелТА.

На рассмотрение главы государства был вынесен проект указа по расширению функций центров по обслуживанию бюджетных организаций. Правительство предлагает "догрузить" центры дополнительно работой: увеличить количество и расширить перечень обслуживаемых бюджетных организаций, дать центрам возможность представлять интересы организаций в судах, выступать заказчиками при строительстве.

Однако перед тем, как заслушать подробный доклад о нововведениях, одобрить или же отклонить их, Александр Лукашенко поинтересовался предысторией вопроса. Президент уточнил, как налажена работа этих учреждений и насколько в целом оказалось верным решение о создании подобных структур.

Как рассказал министр финансов Юрий Селиверстов, ранее хозгруппы и бухгалтерские службы были в каждом госучреждении. Однако по разным причинам обязанности, которые они выполняли, решили передать на аутсорс. Чтобы эта работа была централизована, в 2020 году в Беларуси создали специальные центры по обслуживанию бюджетных организаций, они и стали заниматься их бухгалтерией, снабжением, техобслуживанием и другими вопросами. Сегодня при исполкомах в стране работает 181 такой центр, они обслуживают более 9 тыс. организаций, доложил министр.

"Сегодня нам не требуется в каждой школе иметь бухгалтера, специалиста по закупкам, юриста, без которого хозяйственную деятельность осуществлять нельзя. Теперь эти люди находятся в центре и могут осуществлять эти функции для различного количества организаций", - пояснил Юрий Селиверстов.

Заслушав докладчиков, Президент усомнился, что принятые ранее меры принесли ожидаемый эффект. Кроме того, у главы государства возникли вопросы к юридической стороне вопроса: центры вроде бы существуют при исполкомах, но выведены из их структуры, и до конца не ясно, кому они подчиняются.

"Запланируйте мне поездку в один из районов. Я поеду в район и посмотрю, как это функционирует, - поручил Александр Лукашенко. - Централизовали - это правильно. Собрали в кучу - ради бога. Но желательно, чтобы централизация была мотивированной. Если вы централизовали и наполовину сократили, хорошо. Не дай бог, я поеду в райисполком и увижу там хоть одну закорючку не так".

Президент подчеркнул, что эти центры должны находиться в непосредственном подчинении председателя исполкома и не дублировать функции других структур, например, управлений по капитальному строительству, которые также находятся в подчинении местных органов власти.

"Более того. Начинаем хомутать на том, что еще не отработано. Не проработав, вот так вот выпихивать на Президента направление деятельности в целой стране. Пора уже не формально подходить к этому вопросу, - раскритиковал разработчиков документа глава государства. - Поэтому разбирайтесь и потом вносите предложения, чтобы это было жестко выстроено под исполком. У нас исполкомы сегодня не перегружены, они порой не знают, чем заниматься. Самое главное, как наши нововведения, которые мы планируем, отразятся на деятельности вновь включаемых бюджетных организаций, особенно в регионах? Обоснованные должны быть шаги, и мы должны от этих шагов получать эффект".