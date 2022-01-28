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Лукашенко поручил изучить вопрос об учреждении в Беларуси Дня отца
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы во время обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, поручил изучить вопрос об учреждении в стране дня отца, сообщает БелТА.
"Честно вам говорю, изучим по Дню отца. Это в том числе в моих интересах", - пошутил Президент.
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