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Лукашенко поручил изучить вопрос об учреждении в Беларуси Дня отца

Лукашенко поручил изучить вопрос об учреждении в Беларуси Дня отца

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы во время обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, поручил изучить вопрос об учреждении в стране дня отца, сообщает БелТА.

"Честно вам говорю, изучим по Дню отца. Это в том числе в моих интересах", - пошутил Президент.


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