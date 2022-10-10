Лукашенко: Мы достойно ответим любому противнику, мы к этому готовились не один десяток лет

"Я поручил Минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на нее. Но еще раз предупреждаю вас: мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно", - сказал глава государства.