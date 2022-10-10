ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Лукашенко: Мы достойно ответим любому противнику, мы к этому готовились не один десяток лет

Лукашенко: Мы достойно ответим любому противнику, мы к этому готовились не один десяток лет

Беларусь в случае необходимости сможет дать достойный ответ любому противнику. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко сообщил на совещании по вопросам безопасности, сообщает БелТА.

"Я поручил Минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на нее. Но еще раз предупреждаю вас: мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно", - сказал глава государства.

В этом плане он особо обратил внимание на роль разведки, ответственных военных и гражданских лиц, которые не должны что-либо прозевать в развитии обстановки. "Мы должны знать все, что происходит возле наших границ", - подчеркнул белорусский лидер.


Фото: БелТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все