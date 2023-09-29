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Лукашенко поручил КГК провести ревизию использования сельхозугодий
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область поручил Комитету государственного контроля провести ревизию использования сельскохозяйственных угодий, сообщает БЕЛТА.
Говоря о развитии села, Александр Лукашенко поручил председателю КГК Василию Герасимову изучить еще один вопрос: "Нам надо посмотреть тему разбоя руководителей сельхозпредприятий на земельных угодьях".
"Абсолютно убежден (подозрения у меня серьезные), что они как строили в свое время, так и строят эти новые улицы в поле. Но это должен быть отвод земельных угодий. И это только с согласия Президента. Я сомневаюсь, что я везде согласовывал. Надо посмотреть серьезно, провести ревизию использования земельных угодий. Улица на 20 домов вымерла: уехали люди. Мы лезем на новые участки, начинаем строить дома. Давайте на этих участках построим дом или отдадим человеку, пусть строит, и будем восстанавливать, реанимировать эту улицу. Пусть она живет. Зачем лезть в поле. Это же дикие затраты. Надо изучить эту тему", - подчеркнул Президент.
По словам Василия Герасимова, такие факты вскрываются при проверке каждого райисполкома. Ранее КГК провел по стране ревизию всех самовольно занятых участков
Фото: БЕЛТА
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