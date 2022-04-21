Лукашенко поручил немедленно разворачивать работу по нормотворчеству в развитие новой Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом министра юстиции Сергея Хоменко, поручил немедленно разворачивать работу по нормотворчеству в развитие новой Конституции, сообщает БелТА.

Сергей Хоменко в должности министра юстиции работает чуть более полугода. Но, отметил Президент, нагрузка на госслужащих в Беларуси огромнейшая, а значит, срок службы можно увеличивать вдвое.





"Мы с вами договаривались, что вы свежим взглядом посмотрите на Минюст. И как человек, может быть, не столь связанный с нормотворчеством и особенно контролем, организацией нормотворческого процесса, подумаете над тем, как усовершенствовать работу Министерства юстиции, - напомнил глава государства. - Хотелось бы услышать, какова ситуация, какова исполнительская дисциплина в вашем ведомстве и как работают кадры. Кадровая работа вопросом номер один всегда была, есть и будет. Ваша точка зрения в связи с этим".





Вместе с Сергеем Хоменко на доклад к Александру Лукашенко пришла и заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

Глава государства напомнил, что недавно были приняты изменения в Конституцию Беларуси, таким образом создан "новый каркас государства в сфере законов и законотворчества".

"Естественно, мы должны были давно посчитать, сколько нам надо изменений и дополнений, сколько законов принять в развитие той Конституции, которая принята на референдуме и сегодня действует. Эту работу надо немедленно разворачивать, - поставил задачу Президент. - Вам обоим придется этим заниматься прежде всего. Мы все будем к этому процессу причастны, потому что нормотворчество не может зависеть только от двух человек или же от двух ведомств. Это исключено. Вся страна должна заниматься этими процессами".