3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Лукашенко поручил немедленно разворачивать работу по нормотворчеству в развитие новой Конституции
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом министра юстиции Сергея Хоменко, поручил немедленно разворачивать работу по нормотворчеству в развитие новой Конституции, сообщает БелТА.
Сергей Хоменко в должности министра юстиции работает чуть более полугода. Но, отметил Президент, нагрузка на госслужащих в Беларуси огромнейшая, а значит, срок службы можно увеличивать вдвое.
Лукашенко: адвокатура должна быть под контролем и действовать по закону
"Мы с вами договаривались, что вы свежим взглядом посмотрите на Минюст. И как человек, может быть, не столь связанный с нормотворчеством и особенно контролем, организацией нормотворческого процесса, подумаете над тем, как усовершенствовать работу Министерства юстиции, - напомнил глава государства. - Хотелось бы услышать, какова ситуация, какова исполнительская дисциплина в вашем ведомстве и как работают кадры. Кадровая работа вопросом номер один всегда была, есть и будет. Ваша точка зрения в связи с этим".
Вместе с Сергеем Хоменко на доклад к Александру Лукашенко пришла и заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.
Глава государства напомнил, что недавно были приняты изменения в Конституцию Беларуси, таким образом создан "новый каркас государства в сфере законов и законотворчества".
"Естественно, мы должны были давно посчитать, сколько нам надо изменений и дополнений, сколько законов принять в развитие той Конституции, которая принята на референдуме и сегодня действует. Эту работу надо немедленно разворачивать, - поставил задачу Президент. - Вам обоим придется этим заниматься прежде всего. Мы все будем к этому процессу причастны, потому что нормотворчество не может зависеть только от двух человек или же от двух ведомств. Это исключено. Вся страна должна заниматься этими процессами".
Александр Лукашенко поинтересовался, как видят эту работу в Министерстве юстиции и когда планируется ее начать. Президент заметил, что законодательство должно быть приведено в соответствие с обновленной Конституцией в течение двух лет, и это время пролетит очень быстро. "Поэтому надо основные законы принимать сейчас", - подчеркнул он.