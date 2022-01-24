Лукашенко поручил органам прокуратуры больше внимания обращать на вопросы борьбы с коррупцией

24 января Президент принял с докладом Генпрокурора Беларуси. Удалось обсудить широкий спектр тем, которые находятся в поле зрения главы государства. Первым делом Андрей Швед доложил об общей криминогенной обстановке - констатировал снижение количества преступлений в минувшем году. Александра Лукашенко также интересовало, как идут расследования уголовных дел по случаям экстремистской деятельности. Предельно конкретным было и поручение прокурорам - пресекать негатив в АПК. Отдельно шла речь о работе органов прокуратуры по вскрытию фактов геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны.

Генпрокуратура: во время Великой Отечественной в Беларуси уничтожено не менее 3 млн мирных граждан

Что касается масштабов трагедии в нашей стране в годы Великой Отечественной, то тут все еще предстоит серьезно осмыслить. По инициативе Генпрокуратуры развернута большая работа в этой части. Беларусь сегодня - единственное государство на постсоветском пространстве, которое проводит полномасштабное расследование фактов геноцида. Опрошено более десятка тысяч человек, осмотрено более 300 мест массового захоронения. В ходе расследования дела о геноциде белорусов удалось выяснить, что число погибших мирных жителей куда больше, чем было известно ранее. Предварительные данные просто шокируют: во времена Великой Отечественной в Беларуси уничтожено не менее 3 миллионов мирных граждан. Президент принципиален: об этом ужасе должен знать мир.

Поэтому и поддержал проведение международной конференции на тему геноцида населения БССР. Что касается противодействия экстремистской деятельности, то здесь прокуроры настроены решительно пресекать подобное.

По поручению Президента Генпрокуратура подготовит совещание с силовым блоком