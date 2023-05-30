Лукашенко поручил сформировать "мощный кулак" на белорусской границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 мая при назначении начальника Гродненской пограничной группы Константина Молостова председателем Государственного пограничного комитета поручил сформировать "мощный кулак" на белорусской границе, сообщает БЕЛТА.

"Надо вырабатывать новые подходы, выстраивать, может, не новую систему, а совершенствовать эту. Надо обратить особое внимание на маневренные группы - они должны быть в каждом отряде. Там, где вы определите точку, должен быть мощный кулак, которым вы и начальники отрядов или пограничных групп сможете в нужный момент воспользоваться для того, чтобы перекрыть государственную границу в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, нападения на страну", - поставил задачу Президент.

Как проинформировал главу государства Константин Молостов, работа в этом направлении уже ведется.

"Эту компоненту нам надо усиливать. Но это уже в тесном контакте с госсекретарем (Совета безопасности. - прим. БЕЛТА) и Министерством обороны надо решать", - добавил Александр Лукашенко.

Говоря о предыдущем руководителе Государственного пограничного комитета Анатолии Лаппо, Президент отметил, что это очень грамотный и толковый человек с большим опытом службы. "Настоящий военный человек. Надо посмотреть. Отдохнет немножко - и на службу или на работу", - поручил глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание нового руководителя на Отдельную службу активных мероприятий - так называемый пограничный спецназ. "Посмотрите, как укрепить его. Это должен быть очень надежный элемент, которым вы в любую минуту можете воспользоваться, - подчеркнул он. - Я примерно знаю это подразделение. Оно себя хорошо показало в эти времена, особенно во времена борьбы с нелегальной миграцией. Посмотрите. Спецподразделение всегда должно быть подготовлено и готово к действию. Но запомните, что больше военнослужащих в пограничные войска никто направлять не будет. Нам надо теми силами воспользоваться, которые есть".