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Лукашенко посетил Иркутский авиационный завод, который планирует наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями

Лукашенко посетил Иркутский авиационный завод, который планирует наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня посетил Иркутский авиационный завод (ИАЗ), сообщает БЕЛТА.

На заводе глава государства ознакомился с этапами производства военной авиационной техники (здесь, кстати, делают самолеты и для белорусских Военно-воздушных сил), сборки пассажирского лайнера МС-21. Руководство предприятия подробно проинформировало Президента Беларуси о выпускаемой продукции и перспективных разработках.

Иркутский авиационный завод нацелен на расширение производственной кооперации с авиационными предприятиями Беларуси. Поэтому тема реализации совместных проектов, например в станкостроении и микроэлектронике, стала основной во время визита главы государства.

На заводе Александру Лукашенко подарили модель истребителя Су-30.

"Мой любимый самолет", - заявил Президент.

"Самое главное - высокоманевренный", - отметил гендиректор Иркутского авиазавода Александр Вепрев.

Объединенная авиастроительная корпорация реализует программу импортозамещения и наращивания темпов производства. В связи с этим развитие сотрудничества с предприятиями Беларуси приобретает более важное значение.

"Планируется наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, в том числе по наращиванию объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов", - рассказали журналистам на заводе.
Также прорабатывается возможность создания на территории Беларуси площадок для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники.

Иркутский авиационный завод считается одним из высокотехнологичных, наукоемких и динамично развивающихся предприятий российского авиапрома. С 1932 года завод выпустил около 7 тыс. самолетов более 20 типов, которые поставлялись в 40 стран. Возможности завода позволяют выполнять полный цикл работ, включающий конструкторскую и технологическую подготовку производства новой авиационной техники, изготовление оснастки, выпуск опытных и серийных самолетов, их наземные и летные испытания, послепродажное обслуживание.

Основу современной производственной программы ИАЗ составляют многоцелевые истребители Су-ЗОМК и Су-ЗОСМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских самолетов, реализуется программа капитального ремонта ранее выпущенных самолетов. Идет подготовка к серийному производству нового учебно-тренировочного самолета Як-152, разворачивается серийный выпуск перспективного пассажирского лайнера семейства МС-21.

Фото: БЕЛТА

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