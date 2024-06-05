Лукашенко посетил Иркутский авиационный завод, который планирует наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями

Объединенная авиастроительная корпорация реализует программу импортозамещения и наращивания темпов производства. В связи с этим развитие сотрудничества с предприятиями Беларуси приобретает более важное значение.



"Планируется наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, в том числе по наращиванию объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов", - рассказали журналистам на заводе.

Также прорабатывается возможность создания на территории Беларуси площадок для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в республику российской авиатехники.



Иркутский авиационный завод считается одним из высокотехнологичных, наукоемких и динамично развивающихся предприятий российского авиапрома. С 1932 года завод выпустил около 7 тыс. самолетов более 20 типов, которые поставлялись в 40 стран. Возможности завода позволяют выполнять полный цикл работ, включающий конструкторскую и технологическую подготовку производства новой авиационной техники, изготовление оснастки, выпуск опытных и серийных самолетов, их наземные и летные испытания, послепродажное обслуживание.



Основу современной производственной программы ИАЗ составляют многоцелевые истребители Су-ЗОМК и Су-ЗОСМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских самолетов, реализуется программа капитального ремонта ранее выпущенных самолетов. Идет подготовка к серийному производству нового учебно-тренировочного самолета Як-152, разворачивается серийный выпуск перспективного пассажирского лайнера семейства МС-21.