Лукашенко: После учения мы определимся, на каких направлениях надо держать какие-то Вооруженные силы

В центре внимания сегодня отношения Беларуси и Украины. Официальный Минск не причастен к напряженности в белорусско-украинских отношениях и впредь будет придерживаться принципов добрососедства. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с известным политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом. Общих тем для общения политиков немало. Минск и Киев переживают непростой период в двусторонних контактах. Обстановку то и дело накаляют недружественные заявления украинских властей.



Александр Лукашенко недоумевает, как вообще возможна такая риторика в отношении соседа? Но ответ очевиден и для Президента, и для украинского гостя: все, что происходит в регионе, продиктовано заокеанским влиянием. Немало спекуляций и вокруг учений Минска и Москвы. Глава государства подчеркивает: военные маневры - это превентивная защита союзной границы. Здесь не было и нет секретов для мировой общественности. И суверенное право союзников, когда и в каком составе начать тренировки, когда их закончить и вывести войска. Президенты намерены обсудить это при личной встрече в ближайшее время. Все подробности у Ольги Анищенко.





Президент встретился с украинским политиком Александром Морозом

Экс-депутат и спикер Верховной рады на заре 90-х. Лидер украинских социалистов. Литератор, автор книг, лауреат многочисленных премий. И это лишь главные вехи биографии. Но даже столь внушительный послужной список Александра Мороза не оставляет сомнений: говорить политики будут о нынешнем и будущем в отношениях между соседями. А их по своей сути не изменить ни политическим спекуляциям, ни информационной истерии. По крайней мере такими видит белорусско-украинские "настроения" официальный Минск.

Президент заявил о непричастности Беларуси к обострению отношений с Украиной

Александр Мороз в белорусскую столицу, скажем прямо, зачастил. С момента минувшего визита не прошло и четырех месяцев. И всякий раз это не просто поездка для галочки. Посещение предприятий, знакомство с региональной политикой, встречи с людьми, в том числе с теми, для кого Беларусь стала вторым домом. Так что оценки белорусской реальности из его уст не ради красного словца. Примечательно, что Мороз даст оценку и непростого ковидного времени. Но это, конечно, метафора. Дескать, сегодня каждому ясно, почему его страна сплошь "красная" зона.

Как ни сложны порой диагнозы, но с этим Александр Лукашенко не поспорит. Уж слишком очевидным кажется ответ: кому все это нужно? Нарушить крепкие славянские связи, втянуть наши страны в горячий конфликт, ослабить экономики. И за ценой не постоят!

Президент: Никто не планирует воевать против Украины

И кто бы мог подумать, что украинская граница будет зоной повышенной опасности. Учения Минска и Москвы стали лишь ответом на эти риски (Президент расскажет в деталях). Но то ли "Союзная решимость" повод для нагнетания, то ли почва для провокаций, западная токсичная риторика лишь набирает обороты. Украина вовсе не прицельная мишень для российской и белорусской техники. Об этом сказано, кажется, уже стократ. Но Президент готов повторить, откуда этот ветер дует.

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И ладно бы учения! Но Киев не гнушается, похоже, ничем. Александр Лукашенко вспомнит и практически молниеносный украинский ответ на приземление в Минске боинга Ryanair, и поставки белорусской продукции. Дескать, странно, но Украина вовсе не против работать даже в ущерб национальной экономике. Да еще какой! Но Минск, кажется, готов подставить вторую щеку. В том смысле, что не в наших правилах отворачиваться от соседей. Да и разрушать не строить. Это хорошо известно в Минске. Но, похоже, забыто в Киеве.

Президент: То, что творят украинские власти против Беларуси, уму не поддается

Столько вопросов Президент, кажется, не задавал даже правительству. Даже в критичных ситуациях. Кто-то скажет: мол, все из разряда риторических. Но у гостя найдется ответ, просто и весьма точно характеризующий всю эту политику.

Александр Мороз: Это исполнение чужой политики

Они еще довольно долго будут беседовать за закрытыми дверями кабинета. Александр Лукашенко не скрывает: у них и прежде было много общего. То ли дело сегодня! А стойкость убеждений в нынешнее время дорого стоит. Для украинского политика это звучит как веский комплимент. Он и сам после не станет утаивать: в Минск ехал со своего рода миссией. Но зато какой!