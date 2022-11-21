Лукашенко поставил вопросы в связи с падением ракеты в Польше

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что инцидент с падением ракеты на территории Польши похож на "договорняк". Эту тему он затронул во время встречи с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко высказал уверенность в том, что Беларусь и Россия выдержат давление Запада: "Я уверен, и в России так же думают, что мы выстоим перед этим натиском со стороны так называемого коллективного Запада и прочих наших недругов не только в военном отношении, но и прежде всего в экономическом. Идет очень мощная война в средствах массовой информации".

В связи с этим глава государства отметил, что внимательно наблюдает за обсуждением соответствующих вопросов в России. "Да и мы в Беларуси не меньше об этом говорим. С интересом наблюдаю, получаю дополнительную информацию. Особенно в последнее время вы заметили: "Ах, упало что-то на территорию Польши!", - отметил Президент.

Он обратил внимание, что никто не задается и не дает ответа на ряд вопросов. "Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными (а стреляли на восток - ракеты российские сбивали в направлении востока), что ж она так развернулась и прошла в обратную сторону? Пусть профессионалы ответят на этот вопрос. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает, - считает Президент. - Ну да, можно сказать, что, знаете, ракета за Львов уже полетела российская, чуть ли не в сторону Польши, поэтому С-300 развернулась и уже стреляла на запад. Встает вопрос: чего же вы стреляли, украинцы, в сторону натовского государства? Ну и главный вопрос, на что никто не отвечает, и американцы помалкивают: а в этот момент, когда пуск ракеты С-300 украинцы осуществляли, по чем они били, по каким объектам? В это время не было ракет в воздухе. Молчат. И американцы молчат, не говорят. Потому что понимают, что и мы контролируем эту территорию. И кое-что мы видим здесь".

"Надо на элементарные вопросы ответить. Почему именно во время саммита "двадцатки" вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали - люди погибли. И полякам надо ответить собственному населению. Руководству Польши надо ответить перед поляками, как могло так случиться, почему били по территории Польши, кто договорился, почему ракета вдруг с востока на запад завернула и полетела, и почему в тот момент стреляли, когда в воздухе не было российских ракет. В этот момент не было ракет. Вот на эти вопросы надо ответить, и все станет ясно", - сказал белорусский лидер.

"Знаете, мерзавцы доходят до того, что святое подставляют", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В связи с этой ситуацией он в положительном ключе отметил реакцию Президента США Джо Байдена: "Молодцы. Джо Байден. Ему надо отдать должное, что он честно сказал: "Извините, не российская (ракета упала на территории Польши. - прим. БелТА)".