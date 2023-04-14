Лукашенко: Постсоветские страны стремятся к более тесному взаимодействию, и это обосновано самой жизнью

Сама жизнь подтверждает обоснованность устремлений народов бывших советских республик к более тесному взаимодействию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями высших судов зарубежных государств, сообщает БЕЛТА.

"Наши страны тесно сотрудничают в различных сферах деятельности, в том числе в рамках международных обязательств по линии Содружества Независимых Государств, Союзного государства, Евразийского экономического союза. Мы активно развиваем свое присутствие на площадках Шанхайской организации сотрудничества. Сама жизнь подтверждает обоснованность устремлений народов бывших советских республик к более тесному взаимодействию. Особенно это актуально в наше очень непростое время", - отметил Александр Лукашенко.