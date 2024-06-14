Лукашенко потребовал до 1 августа устранить задолженность перед крестьянами за молоко и мясо

К 1 августа 2024 года не должно быть никакой задолженности перед крестьянами по расчетам за мясо и молоко. Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня на совещании с руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко потребовал уделять больше внимания развитию по стране сети агросервисов, которую во времена рыночной экономики пытались разрушить.

"Пришел рынок, все это решили разрушить. Я сказал нет, это должно работать. И сегодня это надо",

- сказал глава государства.

Он считает, что на базе организаций агросервиса нужно развивать сервисные центры крупных белорусских предприятий.

"За границей мы корячимся, создаем сервисные центры. Без сервиса, без обслуживания техники у тебя никто ее не купит за границей. А почему в своей стране мы не можем пользоваться ими?

- спросил глава государства. -

Чтобы они оказывали услуги на месте, чтобы бандиты и жулики, посредники вам не привозили какие-то запчасти".



Аналогичная ситуация, по словам Президента, и с передвижными механизированными колоннами, которые были широко распространены в советские времена и потенциал которых надо сохранить и развивать, особенно на уровне районов.

"Восстановите их. У нас 200 тыс. га надо восстанавливать по мелиорации. Кто будет это делать? Эти МПМК (межрайонные передвижные механизированные колонны. - Прим. БЕЛТА)",

- пояснил Александр Лукашенко.

Помимо выполнения целого комплекса работ - от мелкой помощи населению по ремонту сельхозинвентаря до более глобальных задач по мелиорации - развитие ПМК дает также и дополнительные рабочие места, возможность трудоустройства на селе.

В продолжение разговора про аграрную отрасль Президент предупредил ответственных лиц о необходимости своевременных расчетов с крестьянами и сельхозорганизациями за поставляемую продукцию.

"Предупреждаю вас: перед крестьянами, колхозами, совхозами не должно быть на 1 августа никакой задолженности ни по молоку, ни по мясу. У жуликов забирайте деньги, которые разворовали, и отдайте крестьянам за поставленную продукцию",