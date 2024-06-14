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Лукашенко потребовал до 1 августа устранить задолженность перед крестьянами за молоко и мясо
К 1 августа 2024 года не должно быть никакой задолженности перед крестьянами по расчетам за мясо и молоко. Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня на совещании с руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко потребовал уделять больше внимания развитию по стране сети агросервисов, которую во времена рыночной экономики пытались разрушить.
"Пришел рынок, все это решили разрушить. Я сказал нет, это должно работать. И сегодня это надо",
- сказал глава государства.
Он считает, что на базе организаций агросервиса нужно развивать сервисные центры крупных белорусских предприятий.
"За границей мы корячимся, создаем сервисные центры. Без сервиса, без обслуживания техники у тебя никто ее не купит за границей. А почему в своей стране мы не можем пользоваться ими?
- спросил глава государства. -
Чтобы они оказывали услуги на месте, чтобы бандиты и жулики, посредники вам не привозили какие-то запчасти".
Аналогичная ситуация, по словам Президента, и с передвижными механизированными колоннами, которые были широко распространены в советские времена и потенциал которых надо сохранить и развивать, особенно на уровне районов.
"Восстановите их. У нас 200 тыс. га надо восстанавливать по мелиорации. Кто будет это делать? Эти МПМК (межрайонные передвижные механизированные колонны. - Прим. БЕЛТА)",
- пояснил Александр Лукашенко.
Помимо выполнения целого комплекса работ - от мелкой помощи населению по ремонту сельхозинвентаря до более глобальных задач по мелиорации - развитие ПМК дает также и дополнительные рабочие места, возможность трудоустройства на селе.
В продолжение разговора про аграрную отрасль Президент предупредил ответственных лиц о необходимости своевременных расчетов с крестьянами и сельхозорганизациями за поставляемую продукцию.
"Предупреждаю вас: перед крестьянами, колхозами, совхозами не должно быть на 1 августа никакой задолженности ни по молоку, ни по мясу. У жуликов забирайте деньги, которые разворовали, и отдайте крестьянам за поставленную продукцию",
- подчеркнул Александр Лукашенко.
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