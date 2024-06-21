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Лукашенко пояснил причину приезда на МТК в Дзержинском районе
Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении МТК "Ляховичи" ОАО "Крутогорье-Петковичи" в Дзержинском районе пояснил, с чем связан его приезд, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что это новая тема: комплекс в Дзержинском районе - один из 20 подобных объектов, строительство которых в области профинансировано за счет средств столицы. Такой подход связан с тем, что именно Минск потребляет значительную часть производимой в регионе продукции. А значит, надо и помочь аграриям.
Не исключено, что подобная практика, но в меньших объемах, будет распространена и на другие регионы.
Второй момент - комплекс в Дзержинском районе получился оптимальным и сравнительно дешевым в плане стоимости строительства.
"По стране мы в этом году больше сотни комплексов вводим. Нам надо четко понимать стоимость. Надо тиражировать по всей стране эти комплексы. Хорошая архитектура, хороший комплекс. Красивый, нормальный проект. Мы его будем тиражировать по всей стране",
- поручил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул важность строительства подобных МТК: "От комплексов мы не отойдем. Все молоко сорта "экстра" - самое высокое качество. Это же питание людей. От мелких ферм надо переходить к этим комплексам".
Александр Лукашенко также заверил, что развитию Дзержинска будет и впредь уделяться должное внимание.
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