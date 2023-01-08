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Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с завоеванием первого титула в году на турнире WТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с завоеванием первого титула в году на турнире WТА в Аделаиде, пишет БелТА.
"К радости многочисленных поклонников из Беларуси и со всего мира ты добилась этой победы, показав на корте отличную игру, железную выдержку и самообладание, - отметил глава государства. - Уверен, нас ждет яркий сезон, в котором ты сможешь покорить самые высокие вершины мирового тенниса".
Александр Лукашенко пожелал спортсменкекрепкого здоровья, счастья и удачи.
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