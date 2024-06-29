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Лукашенко поздравил Бердымухамедова с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, пишет БЕЛТА.
"Являясь талантливым и дальновидным политиком, готовым к реализации сложных идей и масштабных проектов, Вы заслужили искреннее уважение в своей стране и за ее пределами. Беларусь придает большое значение развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Туркменистаном на основе равенства и партнерства", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия, сил и энергии для осуществления всех планов и начинаний.
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