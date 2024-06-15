Лукашенко поздравил Чжан Мина по случаю 23-й годовщины образования ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина по случаю 23-й годовщины образования ШОС, сообщает БЕЛТА.



"За это время Организации удалось создать уникальную сплоченную "шанхайскую семью" и обеспечить ее стратегическую самостоятельность, - отметил глава государства. - Сегодня это одна из самых влиятельных структур формирующегося многополярного мира, эффективная платформа для равноправного партнерства в политическом, экономическом и гуманитарном измерениях".



"Совсем скоро Республика Беларусь станет десятым членом ШОС, - говорится в поздравлении. - Мы твердо нацелены внести практический вклад в сотрудничество по вопросам евразийской безопасности, устойчивого развития, транспортной взаимосвязанности, финансовых механизмов, промышленной кооперации, гуманитарных контактов, а также противодействия трем силам зла - сепаратизму, экстремизму и терроризму".



Александр Лукашенко поблагодарил за системную поддержку, оказываемую Секретариатом ШОС белорусской стороне на протяжении всего пути присоединения к Организации.

