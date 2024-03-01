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Лукашенко поздравил директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева с 60-летием
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили впресс-службеглавы государства.
"На протяжении многих лет Вы преданно и верно служите Родине, внося весомый вклад в укрепление безопасности Российской Федерации, что является особенно актуальным в наше непростое время,
- говорится в поздравлении. -
Сегодня люди в погонах находятся в авангарде, на них возложена особая ответственность по обеспечению порядка и стабильности. Убежден, что под Вашим руководством Федеральная служба охраны Российской Федерации слаженно и эффективно решает поставленные перед ней задачи".
Александр Лукашенко пожелал Дмитрию Кочневу крепкого здоровья, счастья и благополучия, успешной реализации всех планов и начинаний.
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