Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили впресс-службеглавы государства.

"На протяжении многих лет Вы преданно и верно служите Родине, внося весомый вклад в укрепление безопасности Российской Федерации, что является особенно актуальным в наше непростое время,

- говорится в поздравлении. -

Сегодня люди в погонах находятся в авангарде, на них возложена особая ответственность по обеспечению порядка и стабильности. Убежден, что под Вашим руководством Федеральная служба охраны Российской Федерации слаженно и эффективно решает поставленные перед ней задачи".