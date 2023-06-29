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Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщает БЕЛТА.

"Ваш большой жизненный опыт, разносторонние знания и организаторский талант, опирающиеся на широкую поддержку и доверие народа, всемерно способствуют развитию и процветанию независимого туркменского государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову доброго здоровья, счастья, плодотворной созидательной работы на благо дружественного Туркменистана.

Фото: БЕЛТА

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