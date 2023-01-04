Лукашенко поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с 90-летием

"Многие годы Вы неустанно служите на ниве утверждения древних и мудрых христианских идей, с Вашим именем связано масштабное возрождение и сохранение православия в Грузии, - говорится в поздравлении. - В наше сложное время, когда многие ценности, основанные на заповедях Христовых, подвергаются попыткам искажения, Вы гордо несете истинное Слово Божие в сердца прихожан, десятки тысяч которых являются Вашими крестниками. Личным примером вдохновляете всех верующих и неверующих на проявление милосердия, добрые дела и любовь к ближнему. С глубоким уважением отношусь к Вашему высокому служению. От всей души желаю Вам многих духовных и телесных сил в исполнении архипастырской миссии на благо Церкви и грузинского народа".