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Лукашенко поздравил Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Верховного Патриарха Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения, сообщает БЕЛТА.
В поздравлении говорится, что в Беларуси с большим уважением относятся к одной из древнейших в христианстве Армянской апостольской церкви, хранящей свои уникальные традиции почти 2 тыс. лет.
"Вера предков всегда была и остается незыблемым духовным ориентиром и для армян, и для белорусов, укрепляет их искреннюю дружбу и взаимопонимание, - подчеркнул глава государства. - Убежден, что Ваши самоотверженная просветительская деятельность, заслуженный авторитет и молитвенная помощь будут всецело направлены на поддержание мира и согласия в обществе, сохранение национальной самобытности армянского народа".
Александр Лукашенко пожелал Гарегину Второму доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемой энергии в высоком служении.
Фото: БЕЛТА
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