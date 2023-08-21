Лукашенко поздравил Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения

В поздравлении говорится, что в Беларуси с большим уважением относятся к одной из древнейших в христианстве Армянской апостольской церкви, хранящей свои уникальные традиции почти 2 тыс. лет.

"Вера предков всегда была и остается незыблемым духовным ориентиром и для армян, и для белорусов, укрепляет их искреннюю дружбу и взаимопонимание, - подчеркнул глава государства. - Убежден, что Ваши самоотверженная просветительская деятельность, заслуженный авторитет и молитвенная помощь будут всецело направлены на поддержание мира и согласия в обществе, сохранение национальной самобытности армянского народа".