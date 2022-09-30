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Лукашенко поздравил коллектив Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" с 30-летием
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 30-летием со дня основания Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
Заявив о себе три десятилетия назад как о межнациональном медиахолдинге, вы объединили в одном информационном поле истории развития молодых независимых государств, дали новый виток братским отношениям между суверенными, связанными в прошлом общей судьбой народами.
Сегодня вы являетесь большой интернациональной командой профессиональных и талантливых сотрудников радио и телевидения, создающей новостные, документальные и развлекательные проекты, которые по достоинству оценены многомиллионной аудиторией стран Содружества и далеко за его пределами.
Пусть благородная миссия укрепления доверия и взаимоуважения между народами и государствами, заложенная в самом названии телерадиокомпании, и в будущем вдохновляет на созидательное творчество, а мир и дух добрососедства приходят в каждый дом.
Желаю вам дальнейшего профессионального роста, неиссякаемой энергии, новых и запоминающихся проектов!
Александр Лукашенко
Фото: pixabay.com
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