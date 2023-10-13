Лукашенко поздравил коллектив НАН Беларуси с 95-летием со дня основания

Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив Национальной академии наук Беларуси с 95-летием ее основания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу Президента.

"Академия наук всегда играла важнейшую роль в укреплении государственности и национальной безопасности страны, сохранении традиций и духовных ценностей народа", - говорится в поздравлении.

Приумножая наследие предыдущих поколений, НАН сегодня является главной научной организацией, ключевым фактором в обеспечении экономического роста, повышении благосостояния и качества жизни граждан страны, констатировал Президент.

Белорусскими учеными создан ряд научных направлений и школ мирового уровня, которые дали возможность республике создать свои высокоразвитые промышленность, сельское хозяйство, медицину, космическую и атомную отрасли, обратил внимание Александр Лукашенко.

"Убежден, что благодаря вашим исследованиям и передовым разработкам наша страна и впредь будет развиваться как высокотехнологичное социально ориентированное государство", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал коллективу академии крепкого здоровья, счастья, мирного неба, новых открытий и свершений на благо родной Беларуси.