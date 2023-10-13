3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Лукашенко поздравил коллектив НАН Беларуси с 95-летием со дня основания
Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив Национальной академии наук Беларуси с 95-летием ее основания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу Президента.
"Академия наук всегда играла важнейшую роль в укреплении государственности и национальной безопасности страны, сохранении традиций и духовных ценностей народа", - говорится в поздравлении.
Приумножая наследие предыдущих поколений, НАН сегодня является главной научной организацией, ключевым фактором в обеспечении экономического роста, повышении благосостояния и качества жизни граждан страны, констатировал Президент.
Белорусскими учеными создан ряд научных направлений и школ мирового уровня, которые дали возможность республике создать свои высокоразвитые промышленность, сельское хозяйство, медицину, космическую и атомную отрасли, обратил внимание Александр Лукашенко.
"Убежден, что благодаря вашим исследованиям и передовым разработкам наша страна и впредь будет развиваться как высокотехнологичное социально ориентированное государство", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент пожелал коллективу академии крепкого здоровья, счастья, мирного неба, новых открытий и свершений на благо родной Беларуси.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября