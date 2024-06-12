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Лукашенко поздравил коллектив Национального олимпийского стадиона "Динамо" с 90-летием со дня открытия
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального олимпийского стадиона "Динамо" с 90-летием открытия этой главной спортивной арены страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на впресс-службубелорусского лидера.
"После масштабной реконструкции "Динамо" превратился в красивую суперсовременную арену со своим неповторимым образом, олицетворяющим богатые спортивные традиции Беларуси, - отметил глава государства. - Этот легендарный культурно-спортивный комплекс помнит множество ярких выступлений, побед и великих имен. Здесь проходили крупнейшие международные спортивные события - от жарких футбольных баталий Олимпиады 1980 года до незабываемых Европейских игр и Игр стран СНГ".
"Сегодня, как и в прежние годы, на его дорожках и в залах рядом с известными чемпионами тренируются юные атлеты, тысячи минчан приобщаются к здоровому образу жизни", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил убежденность, что Национальный олимпийский стадион "Динамо" продолжит динамично развиваться, оставаясь не только одним из главных символов Минска и Беларуси, но и кузницей новых побед, местом притяжения для подрастающих поколений активных и любящих свою страну граждан.
Президент пожелал трудовому коллективу, а также всем, для кого стадион стал важной частью жизни, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.
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