Лукашенко поздравил коллектив Национального олимпийского стадиона "Динамо" с 90-летием со дня открытия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального олимпийского стадиона "Динамо" с 90-летием открытия этой главной спортивной арены страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на впресс-службубелорусского лидера.



"После масштабной реконструкции "Динамо" превратился в красивую суперсовременную арену со своим неповторимым образом, олицетворяющим богатые спортивные традиции Беларуси, - отметил глава государства. - Этот легендарный культурно-спортивный комплекс помнит множество ярких выступлений, побед и великих имен. Здесь проходили крупнейшие международные спортивные события - от жарких футбольных баталий Олимпиады 1980 года до незабываемых Европейских игр и Игр стран СНГ".



"Сегодня, как и в прежние годы, на его дорожках и в залах рядом с известными чемпионами тренируются юные атлеты, тысячи минчан приобщаются к здоровому образу жизни", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко выразил убежденность, что Национальный олимпийский стадион "Динамо" продолжит динамично развиваться, оставаясь не только одним из главных символов Минска и Беларуси, но и кузницей новых побед, местом притяжения для подрастающих поколений активных и любящих свою страну граждан.



