Лукашенко поздравил коллектив научно-производственного холдинга точного машиностроения "Планар" с 60-летием

Глава государства подчеркнул, что сегодня холдинг является ведущим на территории Евразийского экономического союза научно-техническим комплексом, который на базе современных технологий, последних достижений науки и техники занимается разработкой и изготовлением специального оборудования для производства изделий нано- и микроэлектроники.

"Благодаря уникальным компетенциям, высокому профессионализму сотрудников предприятий продукция холдинга широко востребована в России, Китае и других странах, - констатировал Александр Лукашенко. - Убежден, что "Планар" и впредь будет сохранять лидерство в отрасли электронного машиностроения, репутацию надежного партнера и делать все для реализации самых амбициозных задач".