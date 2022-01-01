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Лукашенко поздравил лауреата Государственной премии Беларуси Георгия Марчука с 75-летием

Лукашенко поздравил лауреата Государственной премии Беларуси Георгия Марчука с 75-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лауреата Государственной премии Беларуси Георгия Марчука с 75-летием. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

"Всю свою жизнь вы посвятили творчеству. Ваш многолетний писательский труд отмечен на самых высоких государственном и международном уровнях, а эпический роман "Крик на хуторе" - одно из лучших произведений нашей литературы, которое ярко и правдиво показывает борьбу белорусов за объединение Западной Беларуси с БССР, за право свободно жить с достоинством и в единстве", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что произведения Георгия Марчука изучают в школах и университетах, а герои его романов, пьес, сказок несут идеи добра, высокого патриотизма, призывают к взаимному уважению и сплоченности.

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