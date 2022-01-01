Лукашенко поздравил лауреата Государственной премии Беларуси Георгия Марчука с 75-летием

"Всю свою жизнь вы посвятили творчеству. Ваш многолетний писательский труд отмечен на самых высоких государственном и международном уровнях, а эпический роман "Крик на хуторе" - одно из лучших произведений нашей литературы, которое ярко и правдиво показывает борьбу белорусов за объединение Западной Беларуси с БССР, за право свободно жить с достоинством и в единстве", - говорится в поздравлении.