3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Лукашенко поздравил личный состав 188-й гвардейской инженерной бригады с 80-летием
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал 188-й гвардейской инженерной бригады с 80-летием со дня образования, сообщает пресс-службабелорусского лидера.
Глава государства отметил, что свое боевое крещение прославленная часть, сформированная в тяжелейшие дни 1942 года под Тихвином, получила при прорыве блокады Ленинграда. Ее военнослужащие участвовали в освобождении Новгорода, Орши, Борисова и Минска.
"О стойкости, мужестве и доблести поколения победителей свидетельствуют ордена Суворова и Кутузова на знамени бригады. В наши дни воины-гвардейцы 188-й инженерной бригады достойно продолжают традиции своих героических предшественников. Инженерные подразделения эффективно выполняют важнейшие задачи как в ходе оперативно-боевой подготовки, так и в обеспечении мирной жизни страны, участвуя в строительстве мостов и дорог, разминировании и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что только за последние три года силами бригады было обезврежено почти 700 смертоносных предметов, в том числе мин и снарядов Великой Отечественной войны.
Президент поблагодарил личный состав бригады за службу и выразил убеждение, что военнослужащие и впредь будут свято чтить память о подвиге старшего поколения, приумножать героические традиции, беречь мирный труд граждан и всемерно укреплять обороноспособность страны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе