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Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады с 105-й годовщиной ее образования
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады с 105-й годовщиной ее образования, сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.
"Сформированная как военно-маскировочная рота в далекие годы гражданской войны, воинская часть особо отличилась во время Великой Отечественной войны, укрывая и маскируя важнейшие военные и промышленные объекты", - говорится в поздравлении.
Славные боевые традиции бригады и связь поколений сохраняются ее личным составом и сейчас, констатировал глава государства. "Воины-инженеры неизменно демонстрируют высокое профессиональное мастерство, терпение, упорство и отвагу при выполнении задач любой сложности. Так было в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Так происходит и в наши дни во время тренировок, учений или в случаях, когда приходится обезвреживать взрывоопасные предметы, всемерно укрепляя обороноспособность страны и оберегая мирный труд граждан", - подчеркнул Президент и поблагодарил личный состав и ветеранов бригады за службу.
Александр Лукашенко пожелал всем мирного неба, счастья, благополучия, неизменного везения и новых достижений на благо Родины - Республики Беларусь.
Фото: БЕЛТА
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