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Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
"Военная авиация - это всегда особая сложность и риск, а еще высочайшее мастерство, несгибаемый характер и мужество, - отметил глава государства. - Так было в годы войны, так происходит и в наши дни, когда в экстремальных случаях летчики совершают героические поступки, спасая жизни людей".
В поздравлении говорится, что в современных условиях роль авиации растет, появляются новые вызовы и угрозы. "Постоянно совершенствуясь, белорусские Военно-воздушные силы эффективно им противостоят. Вы ежедневно несете свою боевую вахту, осваивая новую технику и оберегая мирное небо над нашей страной, обеспечивая безопасность, мир и покой белорусов", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент поблагодарил всех, чья жизнь связана с авиацией, за беззаветную службу, верность долгу и присяге и пожелал крепкого здоровья, благополучия и чистого неба, а также новых успехов на благо нашей родной Беларуси.
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