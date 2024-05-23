Лукашенко поздравил Луиса Родольфо Абинадера Корону с переизбранием Президентом Доминиканы

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Луиса Родольфо Абинадера Корону с переизбранием на должность Президента Доминиканской Республики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.



"Своим неустанным трудом Вы вносите значительный вклад в развитие национальной экономики, реализуете эффективную социальную политику, что содействует повышению благополучия доминиканского народа. Результаты президентских выборов свидетельствуют о широкой общественной поддержке выбранного вами курса", - говорится в поздравлении.



Глава государства подтвердил нацеленность Беларуси на углубление отношений и динамичное наращивание торгово-экономических связей с Доминиканской Республикой в сферах взаимного интереса.

