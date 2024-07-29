Лукашенко поздравил Мадуро с победой на президентских выборах в Венесуэле

Президент Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с очередной победой на президентских выборах, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Жители вашей страны таким образом поддержали курс на построение современного и независимого государства, в котором народ может самостоятельно определять свою судьбу. В очень непростых условиях венесуэльскому Правительству удалось выйти на поступательное восстановление экономики и повышение уровня жизни обычных граждан. Твердую позицию официального Каракаса хорошо слышно на всех международных площадках", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что под руководством Николаса Мадуро Венесуэла продолжит уверенно шагать по пути укрепления своего суверенитета, развития компетенций по многочисленным направлениям.

"Минск готов принимать в этом активное участие, что было подтверждено во время недавнего визита Премьер-министра Республики Беларусь в Каракас. Рассчитываю, что до конца года мы сможем встретиться с Вами и предметно обсудить состояние выполнения наших договоренностей", - подчеркнул Президент.