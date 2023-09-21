Лукашенко поздравил мотострелков: Стойкость, мужество и высокая боевая выучка воинов остаются неизменными

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов-мотострелков, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил с профессиональным праздником - Днем мотострелков, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Отважная пехота - "царица полей" - основа основ любой армии. Так было в прошлые времена, так остается и сегодня. Меняется тактика, вооружение, техника - неизменными остаются стойкость, мужество и высокая боевая выучка наших воинов", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил символизм того, что истоки сегодняшнего праздника тесно связаны с историей Великой Отечественной войны и героическими действиями 1-й Московской стрелковой дивизии, отличившейся в боях на белорусской земле и получившей 21 сентября 1941 года наименование "гвардейская".

В наши дни новое поколение воинов механизированных соединений и воинских частей успешно осваивает нелегкую науку побеждать, свято храня победные традиции ветеранов и эффективно решая самые сложные учебно-боевые задачи, констатировал белорусский лидер.

"Убежден, каждый из вас хорошо понимает, что именно мастерство, профессионализм и патриотизм солдат и офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь являются лучшими гарантиями сохранения мира и безопасности на родной земле. И, если потребуется, вы сделаете все, чтобы отстоять свободу и независимость нашей страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.