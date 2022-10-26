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Лукашенко поздравил народ Австрии: Нас пробуют настроить друг против друга, важно сохранить отношения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Австрийской Республики с национальным праздником, пишет БелТА.
"Этот день неразрывно связан с идеей государственного нейтралитета, которая положена в основу внешней и внутренней политики вашей страны и приобретает особое значение в нынешние тревожные времена", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что Беларусь и Австрию объединяют не только 30 лет дипломатических отношений, развития экономических, культурных, гуманитарных связей, но и более глубокие исторические контакты. "Мы хорошо помним помощь нашим детям, которые пострадали от чернобыльской аварии. Позитивно оцениваем многолетнюю работу австрийского бизнеса в Беларуси, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сегодня, когда нас пробуют разграничить и настроить друг против друга, как никогда важно сохранить и укрепить наши отношения во всех сферах жизни. Беларусь готова к продолжению сотрудничества с Австрией на пользу обеих стран".
От имени белорусского народа и себя лично Президент пожелал австрийцам мира, благополучия, процветания и уверенности в завтрашнем дне.
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