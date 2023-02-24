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Лукашенко поздравил народ Эстонии с 105-летней годовщиной Дня Независимости
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Эстонии с 105-летней годовщиной Дня Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"В разные исторические эпохи ваше государство было самобытным, успешным, привлекательным для бизнеса, творчества, туризма, - говорится в поздравлении. - Сегодня, к сожалению, мы являемся свидетелями неоправданной агрессивной риторики официального Таллина, абсолютно не характерной дружелюбному эстонскому народу".
Глава государства обратил внимание, что белорусы и эстонцы схожи в стремлении мирно развивать свою страну, не создавая проблем соседям. Недаром оба народа имеют одинаковый цветочный символ - василек, который означает надежду и оптимизм, направленные в будущее, заметил он.
"Убежден, что временные искусственно навязанные нам противоречия не смогут разрушить традиционно хорошие белорусско-эстонские человеческие связи", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал всем жителям Эстонии по-настоящему независимого развития, мира и благополучия, а также пригласил посетить гостеприимную Беларусь.
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