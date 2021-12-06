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Лукашенко поздравил народ Финляндии с Днем независимости

Лукашенко поздравил народ Финляндии с Днем независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Финляндии с Днем независимости, передает БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что за последние 100 с лишним лет Финляндия добилась заметных успехов в своем развитии, стала примером для многих государств мира по уровню жизни, образования, инноваций и медицины.

"Беларусь всегда с уважением относилась к Финляндии как к ментально близкому, надежному партнеру. Убежден, что в скором времени Минск и Хельсинки смогут возобновить полноценный политический диалог. Мы неизменно заинтересованы в продолжении плодотворного сотрудничества с финской стороной в сферах зеленой экономики, энергетики, науки и образования, лесной промышленности, сельского хозяйства", - говорится в поздравлении.

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