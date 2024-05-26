Лукашенко поздравил народ Грузии с национальным праздником - Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Грузии с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Основанные на исторических христианских традициях одинаковые ценности народов Беларуси и Грузии, настоящая любовь к Отечеству и сильное желание жить и работать на своей земле испокон веков нас объединяли", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что такая духовная близость, чувство понимания, доброжелательность и искренность современных отношений помогут в ближайшее время возобновить полноценное взаимодействие двух стран по всем направлениям.

"Убежден, что политическая зрелость гражданского сообщества, жизненная мудрость и несгибаемая воля грузинского народа, а главное - заинтересованность в сохранении стабильности в нашем общем регионе с успехом преодолеют все существующие противоречия", - подчеркнул Президент.