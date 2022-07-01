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Лукашенко поздравил народ Канады с очередной годовщиной независимости

Канада отмечает сегодня годовщину независимости. 155 лет назад три британские провинции в Северной Америке объединились в единую страну. Праздник Канада отметит многочисленными парадами, фейерверками и ярким убранством городов.

Президент Беларуси поздравил народ Канады с национальным днем. Александр Лукашенко выразил уверенность, что закаленные временем межчеловеческие контакты и дружба окажутся сильнее санкций и заставят канадских политиков вернуться к нормальному диалогу.

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