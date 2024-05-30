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Лукашенко поздравил народ Хорватии с национальным праздником - Днем государственности

Лукашенко поздравил народ Хорватии с национальным праздником - Днем государственности

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Хорватии с национальным праздником - Днем государственности, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении столетий и белорусы, и хорваты неустанно борются за самостоятельность своей земли, при уважении к прошлому и искренней надежде на будущее отстаивают права на суверенитет, свободу и самобытность. Обе республики хорошо понимают, каким непростым может быть путь к обретению независимости и какие усилия требуются для ее сохранения", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что совместная конструктивная деятельность, реализация белорусско-хорватских проектов в различных сферах подчеркнут лучше любых слов нацеленность двух народов на мирное сосуществование и созидательный труд.

Александр Лукашенко пожелал жителям Хорватии благополучия, согласия и уверенности в завтрашнем дне.

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