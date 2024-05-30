Лукашенко поздравил народ Хорватии с национальным праздником - Днем государственности

"На протяжении столетий и белорусы, и хорваты неустанно борются за самостоятельность своей земли, при уважении к прошлому и искренней надежде на будущее отстаивают права на суверенитет, свободу и самобытность. Обе республики хорошо понимают, каким непростым может быть путь к обретению независимости и какие усилия требуются для ее сохранения", - говорится в поздравлении.