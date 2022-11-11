Лукашенко поздравил народ Польши с национальным праздником - Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени многонационального белорусского народа поздравил народ Польши с Праздником Независимости,сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В нынешнее очень сложное и противоречивое время становится особенно понятным, как важно беречь самостоятельность и независимость своей страны, сохранять мир, укреплять христианские ценности и взаимную открытость", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой. "Наша географическая близость не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы", - убежден белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что в этом году Беларусь ответственно и осознанно установила безвизовый режим для граждан Польши, придав тем самым добрососедству качественно новую ценность.

"К сожалению, за грубые ошибки одиозных польских политиков сегодня должны расплачиваться обычные граждане вашей страны. Искусственно созданные лживые образы врагов в лице Беларуси и России привели к ухудшению уровня жизни всех европейцев, подорвали доверие в международных отношениях и вынудили страдать миллионы людей", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства выразил надежду, что жители за Бугом это понимают и сделают правильный выбор во время политической кампании, которая должна состояться.

"Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подчеркнуть: от духовно и культурно очень близких вам белорусов никогда не исходила угроза. Как правильно отметил польский классик, Беларусь никого не грабила и не убивала, с уважением относилась к гостям, была готова поделиться даже последней краюхой ржаного хлеба. Эти слова и сегодня сохраняют актуальность", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко также надеется, что открытая позиция белорусов - наладить конструктивные отношения с поляками на принципах партнерства, доверия и общего уважения - в ближайшее время встретит взаимный положительный ответ.