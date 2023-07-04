Лукашенко поздравил народ США и пожелал сделать правильный выбор в период электоральной кампании

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

"Каждый год к словам, которые традиционно звучат по случаю национальных праздников, мы, белорусы, добавляем народам всего мира сердечные и добрые пожелания мирного неба, - говорится в поздравлении. - Сегодняшний пока еще локальный горячий конфликт в Европе может уже завтра перерасти в настоящее всемирное бедствие, которое затронет все континенты. Поэтому накануне электоральной кампании в США главным критерием доверия избирателей, на наш взгляд, должны стать только способные и ответственные политики".

"Очевидно, что люди, для которых главной ценностью являются не капиталы и материальное богатство, а бесценные жизни их детей, родных и близких, должны сделать все возможное, чтобы отвести наш общий дом от катастрофы", - подчеркнул Президент.