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Лукашенко поздравил народного артиста России Сергея Безрукова с юбилеем

Лукашенко поздравил народного артиста России Сергея Безрукова с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Сергея Безрукова с 50-летием, сообщает БЕЛТА.

"Природа одарила Вас блестящим актерским талантом, тонким художественным вкусом и огромной работоспособностью. Отдельное уважение вызывают Ваши высокие личностные качества, активная общественная деятельность и твердая гражданская позиция", - говорится в поздравлении.

Каждый проект с участием Сергея Безрукова является знаковым событием, подчеркнул глава государства. "Белорусские зрители ценят Вас как человека, чье многогранное творчество вносит большой вклад в расширение и укрепление белорусско-российского культурного сотрудничества", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент пожелал народному артисту доброго здоровья, благополучия и новых свершений.

Фото: БЕЛТА

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