Лукашенко поздравил народного артиста России Сергея Безрукова с юбилеем

"Природа одарила Вас блестящим актерским талантом, тонким художественным вкусом и огромной работоспособностью. Отдельное уважение вызывают Ваши высокие личностные качества, активная общественная деятельность и твердая гражданская позиция", - говорится в поздравлении.

Каждый проект с участием Сергея Безрукова является знаковым событием, подчеркнул глава государства. "Белорусские зрители ценят Вас как человека, чье многогранное творчество вносит большой вклад в расширение и укрепление белорусско-российского культурного сотрудничества", - обратил внимание Александр Лукашенко.