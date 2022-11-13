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Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Анастасию Москвину с юбилеем

Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Анастасию Москвину с юбилеем

Глава государства Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Анастасию Москвину с юбилеем, пишет БелТА.

"Ваш яркий талант, искренность и неповторимое обаяние приобрели любовь и уважение многочисленных поклонников искусства в нашей стране и за ее пределами, - говорится в поздравлении. - Особой оценки заслуживает Ваша педагогическая деятельность. Своими секретами мастерства и ценным опытом Вы щедро делитесь с подрастающим поколением, воспитываете будущих звезд белорусской оперы".

Президент выразил уверенность, что артистка и в дальнейшем будет так же самоотверженно служить белорусской культуре и сохранять лучшие традиции отечественной вокальной школы.

Александр Лукашенко пожелал Анастасии Москвиной крепкого здоровья, неисчерпаемой творческой энергии, счастья и благополучия.

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