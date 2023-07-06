Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения

"Дорогой друг, примите мои самые искренние поздравления по случаю дня рождения. Благодаря Вашему непосредственному участию Республика Казахстан достойно прошла кризисные периоды, обретя прочное место в современном мироустройстве и признанный авторитет. Вами приложено немало усилий для формирования имиджа Казахстана на международной арене. Во многом Ваша заслуга в том, что Казахстан сегодня - это сохранившее свой промышленный потенциал государство с рыночной экономикой, заложенными основами гражданского общества, этническим и религиозным согласием", - говорится в поздравлении.