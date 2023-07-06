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Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Дорогой друг, примите мои самые искренние поздравления по случаю дня рождения. Благодаря Вашему непосредственному участию Республика Казахстан достойно прошла кризисные периоды, обретя прочное место в современном мироустройстве и признанный авторитет. Вами приложено немало усилий для формирования имиджа Казахстана на международной арене. Во многом Ваша заслуга в том, что Казахстан сегодня - это сохранившее свой промышленный потенциал государство с рыночной экономикой, заложенными основами гражданского общества, этническим и религиозным согласием", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что Нурсултан Назарбаев, стремясь сохранить хозяйственные связи на постсоветском пространстве, задал очертания экономического измерения Евразийского экономического союза, стоял у истоков создания такого многостороннего объединения, как Шанхайская организация сотрудничества.
"Высоко ценю наши теплые, дружеские отношения и дорожу контактами. Желаю Вам крепкого здоровья и бодрости духа, взаимопонимания и поддержки в кругу родных и близких", - подчеркнул глава государства.
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