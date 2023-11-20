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Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Всю свою жизнь Вы самоотверженно служите Богу, людям и своей стране. На Вас как на предстоятеля Русской православной церкви время возложило особую ответственность. Весь мир проходит нелегкие испытания, и миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего Патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути", - говорится в поздравлении.
"Вы в полной мере даете им ту духовную пищу, которая сейчас жизненно необходима: открываете новые приходы и экзархаты, отстаиваете древние традиции христианства, защищаете стремления народов к добру и справедливости, поддерживаете равноправный межконфессиональный и межрелигиозный диалог", - констатировал белорусский лидер.
Глава государства выразил уверенность в том, что православие и общие нравственные ценности, на страже которых твердо стоит Московский патриархат, и далее будут объединять братские народы Беларуси и России.
Александр Лукашенко пожелал Патриарху Кириллу здоровья на многие плодотворные годы, неисчерпаемых духовных сил и новых успехов в его благородном служении.
Фото из открытых интернет-источников
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