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Лукашенко поздравил Президента Анголы Жоау Лоуренсу с повторным назначением на пост главы государства
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Ангола Жоау Лоуренсу с победой Народного движения за освобождение Анголы на всеобщих выборах и его повторным назначением на должность Президента страны. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава белорусского государства подчеркнул, что итоги голосования ярко свидетельствуют о высоком уровне доверия нации к курсу развития Анголы.
"Надеюсь, что отношения дружбы и взаимоуважения, положенные в основу взаимодействия Беларуси и Анголы еще в прошлом столетии, будут способствовать раскрытию всего потенциала двустороннего сотрудничества между Минском и Луандой в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и иных сферах", - говорится в поздравлении.
Фото: БелТА
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