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Лукашенко поздравил Президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина Чуппу с вступлением в должность

Лукашенко поздравил Президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина Чуппу с вступлением в должность

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина Чуппу с вступлением в эту должность, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Приятно отметить, что с момента установления дипломатических отношений диалог между Минском и Даккой развивается в духе дружбы, уважения и доверия, - говорится в поздравлении. - Убежден, что при Вашей поддержке белорусско-бангладешское сотрудничество продолжит успешно расширяться по всем направлениям".

Беларусь заинтересована в укреплении взаимодействия в сферах промышленной кооперации, машиностроения, электротранспорта, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования, подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Мохаммеду Шахабуддину Чуппу доброго здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Бангладеш - мира, стабильности и процветания.

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