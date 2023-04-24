Лукашенко поздравил Президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина Чуппу с вступлением в должность

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина Чуппу с вступлением в эту должность, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Приятно отметить, что с момента установления дипломатических отношений диалог между Минском и Даккой развивается в духе дружбы, уважения и доверия, - говорится в поздравлении. - Убежден, что при Вашей поддержке белорусско-бангладешское сотрудничество продолжит успешно расширяться по всем направлениям".

Беларусь заинтересована в укреплении взаимодействия в сферах промышленной кооперации, машиностроения, электротранспорта, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования, подчеркнул Глава государства.