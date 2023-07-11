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Лукашенко поздравил Президента Монголии и граждан этой страны с национальным праздником - Наадам
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха и граждан этой страны с национальным праздником - Наадам. Об сообщает БЕЛТА со ссылкойнапресс-службу белорусского лидера.
Глава государства отметил конструктивный характер отношений между Минском и Улан-Батором, основанных на долгой дружбе народов, а также на равноправном и взаимовыгодном партнерстве по широкому спектру направлений.
"Непростая обстановка в мире требует от нас скоординированных усилий как в рамках двусторонней повестки дня, так и на международной арене. Убежден, что благодаря активной совместной работе мы сможем выявить новые точки роста и вывести на качественно новый уровень взаимодействие в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, промышленности, образовании и науке", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Ухнаагийн Хурэлсуху крепкого здоровья и благополучия, а монгольскому народу - мира и процветания.
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