Лукашенко поздравил Президента Монголии и граждан этой страны с национальным праздником - Наадам

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха и граждан этой страны с национальным праздником - Наадам. Об сообщает БЕЛТА со ссылкойнапресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил конструктивный характер отношений между Минском и Улан-Батором, основанных на долгой дружбе народов, а также на равноправном и взаимовыгодном партнерстве по широкому спектру направлений.

"Непростая обстановка в мире требует от нас скоординированных усилий как в рамках двусторонней повестки дня, так и на международной арене. Убежден, что благодаря активной совместной работе мы сможем выявить новые точки роста и вывести на качественно новый уровень взаимодействие в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, промышленности, образовании и науке", - подчеркнул Президент.